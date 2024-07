Tg Ambiente – 21/7/2024

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Le coste italiane sempre più vittime di eventi meteo estremi - Dal Btp Green 13 miliardi per i trasporti sostenibili - La crisi climatica mette a rischio la salute dei bambini - Aon Sea Experience, quando la sostenibilità guida la crescita mgg/gtr