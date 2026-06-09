“Eni for a just transition”, sostenibilità e coesione sociale nel report 2025

ROMA (ITALPRESS) - Strategie di lungo periodo, gestione ambientale e sociale, persone, trasparenza, innovazione responsabile, sviluppo dei territori: è una sostenibilità articolata su più dimensioni quella raccontata nel report "Eni for a Just Transition" e illustrata al Gazometro di Roma nel corso di un incontro con gli stakeholder. La transizione, secondo Eni, deve essere ambientale, economica e sociale insieme. Per questo servono collaborazione e coordinamento tra industria, istituzioni, ricerca e territori. mec/fsc/gtr