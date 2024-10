Tg Ambiente – 13/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Economia del mare, un settore in crescita - Rinnovabili, in arrivo oltre un miliardo di euro - Conai, un corso per formare 80 green manager - Rifiuti, il deposito cauzionale può recuperare oltre il 90% della plastica mgg/gsl