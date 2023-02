MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – E’ subito Max Verstappen. Sul circuito di Sakhir – che il 5 marzo ospiterà il primo Gran Premio del 2023 – si alza il sipario sulla nuova stagione di Formula Uno con la prima delle tre giornate di test. E a firmare nella sessione mattutina il tempo migliore è l’olandese della Red Bull, vincitore degli ultimi due Mondiali, l’unico a scendere sotto il muro dell’1’33”: 1’32″959 il crono di Verstappen, che andrà in pista anche nel pomeriggio. Alle sue spalle, a quasi tre decimi, Carlos Sainz con la Ferrari: 72 giri per lo spagnolo (contro i 71 di Verstappen) che passerà ora il testimone a Charles Leclerc. Terzo riscontro cronometrico per Alexander Albon con la Williams, a 0″712 ma su gomma soft (medie invece per Verstappen e Sainz), quindi Zhou Guanyu su Alfa Romeo: per i primi quattro piloti tempi inferiori al miglior crono (1’33″9) registrato nella prima giornata di test del 2022. George Russell è quinto con la Mercedes, più lento di 1″215 rispetto al due volte iridato: nella sessione pomeridiana cederà il volante a Lewis Hamilton. A seguire Nico Hulkenberg (Haas), Felipe Drugovich (Aston Martin), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren). Da segnalare in avvio di sessione la prima bandiera rossa dell’anno, con la Aston Martin di Drugovich (oggi al posto dell’indisponibile Stroll) costretta a fermarsi nel mezzo della pista per dei problemi elettronici. Il brasiliano è poi riuscito a girare, ottenendo il settimo tempo.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

