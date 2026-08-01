MESSINA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della tragedia di
Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì è
crollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta
nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno recuperato il
corpo di una terza vittima. Si tratta di una donna. Proseguono, intanto, le operazioni di ricerca delle tre persone ancora disperse.
– foto xr6 Italpress –
(ITALPRESS).
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