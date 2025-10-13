Test Armenia per l’U21 di Baldini “Diamo il massimo, ho fiducia”

CREMONA (ITALPRESS) – Una nazionale che vince, convince e non vuole fermarsi. L’Under 21 azzurra, dopo aver battuto la Svezia 4-0 a Cesena, si prepara per il secondo test casalingo di questa sosta dedicata agli impegni di qualificazione agli Europei di categoria del 2027. Allo ‘Zinì di Cremona, domani alle 18:15, l’avversaria sarà l’Armenia, che ha zero punti nel gruppo E guidato proprio da Italia e Polonia, entrambe a punteggio pieno.

“Stiamo preparando bene la partita, abbiamo un gruppo straordinario di ragazzi che hanno voglia di giocare e allenarsi insieme. Per un allenatore è il massimo, sono molto fiducioso”, ha detto il ct Silvio Baldini alla vigilia del match. “Ripartiamo da zero, l’Armenia sarà un avversario diverso dalla Svezia, ma dobbiamo fare lo stesso tipo di prestazione. Dobbiamo dare il massimo contro chiunque”, ha aggiunto il tecnico toscano, ricordando l’ultimo successo. Possibili alcuni cambi di formazione, ma “in questa squadra non esiste il turn over, sono tutti bravi. L’unica ingiustizia è mandare in tribuna ragazzi che meriterebbero di giocare”, ha precisato Baldini.

Carico e ottimista anche Luca Marianucci: “I complimenti per la vittoria di Cesena fanno piacere – ha aggiunto il difensore del Napoli -, ma ce li siamo già messi alle spalle: guardiamo avanti ripartendo da dove abbiamo finito”.

In questo percorso di qualificazione gli azzurrini hanno incassato un solo gol: “Sicuramente parte del merito è della difesa, ma quello che dico sempre è che il primo che detta i tempi di pressioni e difende è l’attaccante: se abbiamo subito pochi gol è perchè tutta la squadra lavora bene”.

Numeri ben diversi per l’Armenia. La squadra allenata da Armen Gyulbudaghyants (nel 2018 sulla panchina della Nazionale maggiore) è reduce da tre sconfitte con Svezia, Polonia e Macedonia del Nord, con un totale di 9 gol subiti. Sarà il terzo confronto diretto, dopo le due gare nelle qualificazioni 2021, chiuse con un doppio successo azzurro.

