ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha respinto l’emendamento della Lega al decreto Elezioni sul terzo mandato per i presidenti di Regione. Hanno votato contro 16 senatori (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pd, M5s e Avs). A sostegno in 4, Lega e Italia Viva. Azione non ha partecipato al voto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).