La Russa “Non ambisco a diventare il presidente della Repubblica, mi basta la mia gabbia al Senato”

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – “Non ambisco né desidero fare il Presidente della Repubblica. Io sto già bene nella mia gabbia al Senato. Il Quirinale sarebbe una gabbia ancora più forte seppure resa luminosa dall’ottimo lavoro del Presidente Mattarella”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Paolo Liguori ed Andrea Ruggeri al Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia.

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