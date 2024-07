PALERMO (ITALPRESS) – Spettacolo di pubblico e in campo per la terza tappa del campionato regionale Serie B di beach soccer. Il circuito “Sabbie di Sicilia”, conclusosi ieri sera a Marina di Modica, registra ancora una volta un successo, dopo gli appuntamenti di Torre Faro e San Vito Lo Capo. Le aspettative, secondo le indicazione in fase organizzativa della Lnd Sicilia, guidata dal presidente Sandro Morgana, e da I Soci di Fabio Nicosia (che è anche consigliere della commissione nazionale Figc Lnd di beach soccer), segnano un altro tassello importante.

Dopo tre giorni di gare e di giocate spettacolari a spuntarla è stata la Pro Ragusa che in finale ha battuto l’Uniscuole Vittoria per 6 a 3. Terzo posto Per lo Scirocco Modica che nella finalina s’impone sul Villafranca per 6 a 4.

Nel femminile l’Unime Messina ha ragione per 2 a 1 della Virtus Marsala. Per la formazione messinese è la seconda vittoria di tappa dopo Torre Faro (Messina). Miglior giocatore Daniele Sabellini (Modica). Ornella Visalli bissa il successo di squadra dell’Unime, meritando il riconoscimento come miglior giocatrice.

Il prossimo appuntamento a Marina di Ragusa è fissato per il 10 e 11 agosto con il master finale che completerà la prima edizione di Sabbie di Sicilia, nata per promuovere ulteriormente il beach soccer sulle spiagge siciliane.

