BERGAMO (ITALPRESS) – E’ in corso, a Bergamo, un’operazione antiterrorismo della polizia di Stato. La complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, è stata condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos e dalle D.I.G.O.S. di Brescia e Bergamo. Un giovane è stato arrestato per attività di proselitismo sul web e sono in corso perquisizioni. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in questura alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

