Terremoto nella notte in provincia di Lucca, scossa di magnitudo 3.2

LUCCA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 02:40, a 7 chilometri a nord est di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri.

Epicentro a Monte Giovo, ed esattamente a 7 chilometri a nord est di Coreglia Antelminelli (Lucca). Il sisma, rilevato dalla rete nazionale dell’Ingv, si è verificato in un’area ad alta vocazione sismica dell’Appennino settentrionale, lungo il crinale che separa la Toscana dall’Emilia Romagna. Secondo i primi dati, l’evento è stato superficiale e ha generato un’onda di propagazione percepita in diversi comuni della montagna pistoiese e lucchese. Le segnalazioni sono arrivate anche dalle zone più abitate dell’Appennino, dove la scossa è stata avvertita con chiarezza nonostante l’orario notturno.

– foto screenshot Ingv –

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