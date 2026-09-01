Friuli Venezia Giulia, Bini “81 mila ingressi alla mostra ‘Impressionismo e Modernità’, è record per Udine”

UDINE (ITALPRESS) – “La mostra ‘Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur’ si è chiusa con 81.095 visitatori, un forte richiamo nazionale e internazionale e un altissimo gradimento espresso dal pubblico. I dati raccolti attestano un risultato senza precedenti per Udine: la mostra ha registrato il più alto numero di ingressi mai raggiunto da un’esposizione sul territorio comunale”. A darne notizia è l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Aperta dal 30 gennaio al 30 agosto, l’esposizione prodotta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con PromoTurismoFVG, Comune di Udine e MondoMostre, curata da David Schmidhauser e Vania Gransinigh, ha portato a Casa Cavazzini 84 opere di alcuni tra i più grandi maestri dell’arte tra Otto e Novecento: capolavori di Vincent Van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Vasilij Kandinsky, René Magritte, Max Ernst, Paul Klee e Giorgio de Chirico.

La mostra ha riscontrato successo e valutazioni positive sia per la qualità delle opere esposte, sia per la concezione e la fruibilità del percorso espositivo. Nei sette mesi di apertura dell’esposizione la presenza di visitatori è rimasta sempre costante: febbraio è stato il periodo di maggiore affluenza, giugno si è mantenuto su valori più contenuti, per poi riprendere le presenze con un incremento particolarmente significativo a luglio e soprattutto ad agosto, con una media di 400 ingressi al giorno e una crescita degli stranieri del 15%.

Casa Cavazzini sarà presto nuovamente teatro di una grande esposizione. Il museo ospiterà infatti dal 16 dicembre al 2 maggio 2027 una nuova mostra di respiro internazionale dedicata a tutto l’ecosistema creativo della downtown newyorkese tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, da Warhol a Basquiat a Haring e tanti altri.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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