A Bolzano sequestrati 43 chili di droga, quattro arresti

BOLZANO (ITALPRESS) – Sequestrati 43 chilogrammi di sostanze stupefacenti, per un totale stimato di circa 600 mila dosi, e quattro persone arrestate. È il bilancio di un’operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Bolzano al termine di una prolungata attività di osservazione e pedinamento. L’indagine, avviata a seguito di ripetuti sequestri di droga effettuati in provincia, ha portato inizialmente al controllo, a Bolzano, di un’auto con a bordo due italiani di 28 e 27 anni, entrambi residenti a Merano.

La perquisizione ha consentito di sequestrare 3 chili di hashish, suddivisi in 30 panetti, e una carabina ad aria compressa, replica di un fucile d’assalto. Gli ulteriori accertamenti hanno portato i militari a individuare un’abitazione utilizzata, secondo l’ipotesi investigativa, come punto di stoccaggio della droga.

In due successive perquisizioni sono stati sequestrati altri 8 chili di hashish, nella disponibilità di una donna italiana di 66 anni, e 31 chili di hashish e 110 grammi di marijuana, nella disponibilità di una donna italiana di 34 anni, entrambe residenti a Merano.

Gli accertamenti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti hanno evidenziato un’elevata concentrazione di THC. Secondo la stima degli investigatori, l’intero quantitativo avrebbe potuto essere suddiviso in circa 600 mila dosi destinate al mercato clandestino. I quattro arresti sono stati convalidati dal Gip.

Per i primi due indagati, inizialmente condotti in carcere, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari; per gli altri due è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).