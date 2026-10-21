CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 08:49, a 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania, sulle pendici orientali dell’Etna. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 4 chilometri.

A seguito della scossa di terremoto, il sindaco di Riposto Davide Vasta ha emesso un’ordinanza per disporre la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio e la conseguente evacuazione degli alunni. La decisione, si legge in una nota, è stata assunta in via precauzionale per consentire all’Ufficio tecnico comunale di effettuare le necessarie verifiche sugli edifici scolastici, al fine di accertarne le condizioni dopo l’evento sismico, avvertito distintamente anche nel territorio ripostese. L’Amministrazione comunale, sottolinea la nota, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e di tutta la comunità.

– Foto screenshot Ingv –

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