ROMA (ITALPRESS) – “Sette anni fa il terremoto colpiva l’isola di Ischia, sconvolgendo la vita di alcune comunità locali, con due vittime, decine di feriti e macerie ovunque. Stiamo procedendo nell’opera di ricostruzione, complessa e faticosa, con il coordinamento della gestione commissariale. Il governo Meloni ha inoltre stanziato cento milioni, attraverso il nostro dipartimento Casa Italia, per interventi di prevenzione antisismica per mettere in sicurezza le infrastrutture pubbliche strategiche nelle Isole minori marine. Questa ricorrenza, come le altre, serve anche a richiamare tutti, istituzioni e cittadini, alle proprie responsabilità di fronte ai rischi naturali”.

Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

