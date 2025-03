VENEZIA (ITALPRESS) – “Quella che ha colpito il Myanmar è una tragedia immane, una catastrofe di portata globale che lascia sgomenti. Le immagini di devastazione, le notizie di vite spezzate e di famiglie distrutte arrivano fino a noi con un impatto emotivo profondo. In momenti come questi, il dolore di un popolo diventa anche il dolore di tutti: per questo desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità veneta, la più sincera vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma”. Lo afferma il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“Un pensiero particolarmente sentito – prosegue – va alla comunità birmana residente in Veneto, che oggi vive momenti di grande angoscia per le sorti dei propri familiari e connazionali. La nostra Regione è da sempre terra di accoglienza e convivenza: in questo momento difficile, sappiano che non sono soli. Il Veneto è al loro fianco, pronto a manifestare vicinanza umana e, se richiesto, anche operativa”.

“Rivolgo inoltre – conclude Zaia – un profondo ringraziamento a tutti i soccorritori e alle organizzazioni impegnate nelle operazioni di emergenza, che stanno lavorando senza sosta per salvare vite e portare assistenza tra mille difficoltà. A loro va l’ammirazione e il sostegno di tutti noi”.

-Foto IPA Agency-

