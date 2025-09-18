ROMA (ITALPRESS) – Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha diramato un’allerta lungo le coste.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
