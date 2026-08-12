Terremoto di magnitudo 3.7 in Toscana, scossa avvertita in varie province

ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall’Ingv alle 10.57 sulla Costa Toscana settentrionale. Il sisma è stato collocato in mare a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita nelle province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara e Livorno. In corso verifiche con il sistema di Protezione Civile della Regione Toscana.

– foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).