TERRACINA (LATINA) (ITALPRESS) – Ieri sera, attorno alle 22,00 a Terracina, in provincia di Latina, probabilmente a causa del forte vento, è crollato il tetto del ristorante “Essenza” in via Cavour. A causa del crollo è morta una sommelier di 30 anni e una decina di persone risultano ferite, tre delle quali, in prognosi riservata.

