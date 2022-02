Terni, incendio in deposito stoccaggio rifiuti

Un grosso incendio ha danneggiato un deposito di un'azienda che smaltisce rifiuti plastici nella zona industriale di Maratta, a Terni. Le operazioni di spegnimento non sono state facili per i vigili del fuoco impegnati per diverse ore. mgg/abr/gtr