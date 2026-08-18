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Tg News – 18/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump posta una cartina di Hormuz “Nuovo territorio Usa” - Ucraina: dieci morti in un raid a Kharkiv, Zelensky “Reagiremo” - Svizzera, tornano trasferimenti migranti arrivati da Italia - Ue, deroghe al Patto per aiuti energia pompe calore e nucleare - Etna, torna regolare attività all’aeroporto di Catania - Addio al cavallo Varenne, leggenda del trotto - Carburanti, evaporato il taglio delle accise - ActionAid, 10 anni dopo il terremoto in Centro Italia - Previsioni 3B Meteo 19 Agosto /gtr