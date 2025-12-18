Terna, entro il 2025 in esercizio opere per circa 800 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) - Rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione elettrica nazionale, a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese. E' l'impegno di Terna, che entro il 2025 prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro e che dal 2023 ha consegnato alla piena operatività interventi per oltre 2 miliardi. Insieme allo sviluppo delle nuove opere, anche nel 2025 Terna ha predisposto il Piano di Sicurezza, che definisce interventi dedicati alla prevenzione e mitigazione dei disservizi, attraverso l’introduzione di tecnologie avanzate di monitoraggio e controllo, la digitalizzazione delle infrastrutture e misure per accrescere la resilienza della rete agli effetti dei cambiamenti climatici. fsc/gtr