Lollobrigida “Sui fertilizzanti chiediamo all’Ue una strategia industriale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Sui fertilizzanti chiediamo una strategia di carattere industriale. Non è più il tempo dei ritardi, di un'eccessiva burocrazia e di attese infinite per avere risposte". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish al Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles. Il ministro ha ricordato che l'Italia "ha fatto la sua parte sul piano nazionale mettendo risorse importanti", con un credito d'imposta del 30% per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma ha sottolineato che le misure adottate a livello europeo "non sono ancora sufficienti". xf4/ads/mca1