Terna, cavo del Tyrrhenian Link installato a 2.150 metri di profondità
ROMA (ITALPRESS) - Nuovo record mondiale nella posa di cavi elettrici sottomarini: a stabilirlo Terna che, in collaborazione con Nexans, nel corso della posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link - l’elettrodotto sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna - ha installato per la prima volta un cavo di potenza in corrente continua ad alta tensione a una profondità di 2.150 metri. fsc/gtr