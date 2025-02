ROMA (ITALPRESS) – Cos’hanno in comune Felice Caccamo, Peo Pericoli e il colonnello Eranio Stoppani? Sono solo tre dei personaggi immaginari creati da Teo Teocoli, comico, imitatore, cantante e cabarettista che oggi (25 febbraio) compie 80 anni, 60 dei quali passati sul palcoscenico o davanti alle telecamere.

Teo (che in realtà si chiama Antonio ed è nato nel 1945 a Taranto) ha ottenuto il suo primo contratto nel 1965. A quei tempi è (ancora) un cantante e lo rimane per diversi anni, entrando a far parte anche della casa discografica di Adriano Celentano con il quale, alcuni anni fa, ha rotto una lunghissima amicizia. Negli anni Settanta inizia a esibirsi come cabarettista al Derby di Milano, fucina di artisti del calibro di Giorgio Faletti, Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto e Massimo Boldi. Con quest’ultimo, nel 1982, conduce su Antennatre “Non lo sapessi ma lo so”. Seguono tanti altri programmi in casa Fininvest (poi Mediaset): “Drive in”, “Una rotonda sul mare”, “Emilio”, “Il gioco dei 9” (con Gene Gnocchi), “Striscia la notizia” e “Mai dire gol” che conduce fino al 1995 quando viene sostituito da Claudio Lippi).

Nel 1997 passa in Rai dove due anni dopo (e dopo avere partecipato a “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio con le irresistibili imitazioni di Cesare Maldini e Peppino Prisco), vince il Premio Regia Televisiva come miglior personaggio maschile dell’anno.

Un anno dopo è sul palco dell’Ariston per affiancare Fabio Fazio alla conduzione del Festival di Sanremo insieme a Luciano Pavarotti e Inès Sastre.

Di nuovo a Mediaset, conduce “Scherzi a parte” e”Il Teo – Sono tornato normale” ma, poi, torna ancora in Rai, scelto dall’allora direttore di Rai1 per condure “Affari tuoi”, compito per il quale non viene ritenuto adatto dalla Endemol che produce il programma e che, al suo posto, mette Pupo. Seguono tante partecipazioni: a “Che tempo che fa”, “Rockpolitik”, “Notti Europee”.

E’ anche concorrente a “Ballando con le stelle” ma è costretto a ritirarsi per problemi fisici. Nel 2021 è di nuovo su Canale 5 per partecipare a “Zelig”, riportano in tv il “mitico” Felice Caccamo. Nelle stagioni successive è, invece, a teatro con lo spettacolo “Tutto Teo”. Le ultime apparizioni televisive sono a “Belve” (dove ha parlato, tra l’altro, delle sue relazioni con Mia Martini e Loredana Bertè prima di conoscere la moglie Elena Fachini) e a “Splendida cornice”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]