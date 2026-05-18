Al via la settimana dei Parchi Veneti dedicata alle api e alla biodiversità

VENEZIA (ITALPRESS) – La Regione del Veneto si prepara a vivere un’intensa settimana all’insegna della valorizzazione del proprio patrimonio naturale. Da oggi, lunedì 18 maggio, fino a domenica 24 maggio, si svolgerà la Settimana dei Parchi Veneti, un’iniziativa volta a promuovere le bellezze e l’importanza delle aree protette regionali.

Culmine di questa celebrazione sarà la Giornata Ecologica Regionale, in programma domenica 24 maggio, che quest’anno sarà interamente dedicata alle api, vere e proprie sentinelle dell’ambiente. L’assessore regionale all’Ambiente, Clima, Parchi e Protezione Civile, Elisa Venturini, ha sottolineato l’importanza di questi eventi per la sensibilizzazione e la tutela del territorio. “Abbiamo scelto di mettere al centro le api perché non sono solo fondamentali per le nostre produzioni agricole, ma rappresentano vere e proprie sentinelle ecologiche”, ha dichiarato l’Assessore Venturini.

“Attraverso la loro salute leggiamo la salubrità del nostro ambiente. Con questa iniziativa vogliamo che ogni cittadino, partendo dai più piccoli, diventi consapevole che anche un singolo gesto quotidiano può contribuire alla protezione del nostro straordinario patrimonio naturale”.

Durante la Settimana dei Parchi Veneti, l’assessore Venturini si recherà personalmente nei diversi parchi della regione, per toccare con mano le realtà locali e dialogare con le comunità. In concomitanza, ciascun parco veneto organizzerà un evento dedicato che unirà il proprio patrimonio naturale al mondo delle api, coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e scuole del territorio.

Queste iniziative mirano a rafforzare il legame tra i cittadini e le aree protette, promuovendo attività ed eventi che ne evidenzino il ruolo cruciale per la conservazione della biodiversità e per il benessere della comunità. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di messa in rete dei parchi regionali, un obiettivo strategico promosso dall’Assessore Venturini per superare la frammentazione e creare una visione unitaria della conservazione in Veneto.

“Il nostro obiettivo è creare una Rete dei Parchi del Veneto, affinché le nostre eccellenze non siano isolate, ma diventino patrimonio comune, con accessibilità e standard comuni”. Il legame tra api e parchi è indissolubile: i parchi, con la loro ricchezza di flora e fauna, offrono l’habitat ideale per le api, mentre queste ultime, attraverso l’impollinazione, garantiscono la prosperità e la biodiversità degli ecosistemi. La Giornata Ecologica Regionale del 24 maggio sarà quindi un’occasione per approfondire la conoscenza di questi insetti preziosi e per promuovere azioni concrete a loro tutela.

In questo percorso di valorizzazione, un ruolo determinante è svolto dalla sinergia tra le istituzioni, le associazioni del territorio e le aree protette. “Il legame tra le associazioni e i parchi è fondamentale”, ha aggiunto l’assessore Venturini. “Noi vogliamo che siano i cittadini che ci abitano i primi a conoscere, apprezzare e amare i propri parchi. Solo attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e delle realtà associative possiamo garantire una vera e duratura tutela del nostro patrimonio ambientale”.

-Foto IPA Agency-

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