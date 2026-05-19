Stefani “A Mestre una maratona per ridare qualità ad una vita”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Le equipe di Chirurgia Toracica e Chirurgia Plastica dell’Ospedale di Mestre hanno corso e vinto una delicatissima maratona che ha ridato la qualità della vita a una paziente che sopportava gravi sofferenze. Mi complimento con tutti questi tenaci medici, che non si sono arresi di fronte a un caso di rara complessità”. Così il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, rivolge al suo plauso ai sanitari dell’Ospedale dell’Angelo che, con un lunghissimo intervento durato dalla mattina alla sera sono riusciti a risolvere definitivamente un raro caso di radionecrosi che aveva colpito una signora, dopo un intervento per un tumore alla mammella e le radioterapie che ne erano seguite (in una diversa struttura sanitaria) e colpita da una rara complicanza chiamata radionecrosi.

“In questo grande sforzo dei medici – aggiunge Stefani – ci sono vari aspetti virtuosi: la volontà di non arrendersi pur di fronte a un intervento di grande complessità, l’umanità nel decidere di combattere comunque, nonostante le difficoltà, contro la sofferenza di una persona, le capacità cliniche e chirurgiche indispensabili”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).