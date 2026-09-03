Tentato omicidio al parco di Centocelle a Roma, arrestato 27enne

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 27 anni, di origini marocchine, gravemente indiziato di avere sparato a una persona, la sera del 6 agosto scorso, nel parco di Centocelle nella Capitale.

L’indagato, raggiunto da un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Roma, deve rispondere di tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico. L’episodio avrebbe avuto origine da un dissidio nato sulle piattaforme social. Una serie di provocazioni e insulti reciproci, legati a pregressi attriti sul territorio, circostante al mondo dello spaccio di stupefacenti, ha condotto le parti a concordare un incontro di persona – definito come un “appuntamento chiarificatore” – per la sera del 6 agosto 2025 presso il Parco di Centocelle.

All’incontro si sarebbero presentati due gruppi contrapposti. In base agli elementi indiziari finora raccolti, con indagini tecniche e tradizionali, la discussione sarebbe degenerata in una colluttazione fisica. Nel corso del confronto, l’indagato avrebbe estratto una pistola calibro 9 ed esploso a distanza ravvicinata un colpo contro un uomo della controparte, raggiungendolo all’addome. La vittima, trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “M.G. Vannini”, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per la rimozione del proiettile.

Nel medesimo contesto, un secondo soggetto della controparte era rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco ai piedi ma in relazione a questa seconda condotta di lesioni personali, il gip ha tuttavia rilevato che lo stato attuale delle indagini non consente di attribuire con certezza materiale la paternità di queste lesioni all’odierno indagato per cui saranno necessari ulteriori indagini. L’ordinanza di custodia cautelare era stata emessa lo scorso 12 agosto ma non era stata notificata nell’immediatezza a causa dell’irreperibilità dell’indagato.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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