Messaggi e appostamenti all’ex collega di lavoro anche in vacanza, arrestato per stalking un 61enne a Roma

61ENNE ROMA (ITALPRESS) – Un 61enne romano è stato arrestato per stalking ai danni di un’ex collega di lavoro: secondo quanto accertato dalla polizia, l’uomo si appostava sotto casa sua, lasciandole biglietti sul parabrezza dell’auto e cercando di raggiungerla telematicamente con e-mail e messaggi. La spirale di attenzioni insistenti è sfociata anche in un viaggio lungo oltre 200 km fino al luogo di villeggiatura della vittima. A denunciare è stata la vittima, che in una telefonata al 112 partita da un locale in zona Appio Claudio, a Roma, ha riferito della presenza di un uomo, conosciuto sul vecchio luogo di lavoro, che da tempo avrebbe manifestato nei suoi confronti comportamenti ossessivi e che, ancora una volta, l’avrebbe seguita appostandosi in auto sul ciglio della strada. L’intervento di una pattuglia del Commissariato Tuscolano ha poi portato all’arresto dell’uomo per il reato di atti persecutori. Nell’auto su cui sostava al momento del fermo ed in casa, oltre a diverse scatole ed alcuni pacchetti regalo, gli agenti hanno rinvenuto uno spray al peperoncino, diversi materiali elettronici e hard disk esterni.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).