Nascondevano un kg di cocaina nel doppiofondo dell’auto, 2 arresti in prossimità del Grande Raccordo Anulare

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato in flagranza di reato di due persone, un cittadino italiano e una donna di nazionalità polacca, sequestrando oltre 1 chilogrammo di cocaina. In seguito a un controllo nell’auto su cui viaggiavano, in prossimità del Grande Raccordo Anulare – zona Casal Monastero, è stato scoperto e sequestrato un panetto di cocaina, occultato all’interno di un doppiofondo creato al di sotto del vano portaoggetti. I due sono stati arrestati per violazioni alla normativa sugli stupefacenti.

– Foto screenshot video GDF –

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