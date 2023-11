Tenta furto su auto e aggredisce il proprietario, denunciato a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - I carabinieri sono intervenuti nella zona del porto, in via Domenico Tempio, a Catania, dove era stata segnalata una lite in strada. I militari si sono trovati di fronte ad un cittadino di origini tunisine di 39 anni e ad un 44enne che stavano litigando. Separati e messi in sicurezza i due, i carabinieri hanno quindi iniziato a ricostruire la dinamica dell'accaduto e i motivi che avevano portato al litigio, scoprendo che, poco prima, lo straniero, con una mossa fulminea e senza farsi notare, aveva infranto il finestrino di una Golf di ultima generazione, parcheggiata in via Cristoforo Colombo, tentando di rubare poche monetine e altri effetti personali presenti all'interno. L'azione non è stata portata a termine poiché il ladro, spaventatosi dall'attivazione dell'antifurto, è fuggito. Pochi minuti dopo la proprietaria dell'auto, insieme al proprio compagno, ha trovato il mezzo danneggiato, decidendo in quel momento, prima di sporgere denuncia ai Carabinieri, di entrare in un bar lì vicino, per chiedere se vi fossero telecamere. Nel controllare le immagini, la coppia è riuscita ad osservare il tentativo di furto, notando un giovane vestito in tuta blu e maglietta bianca con un cappellino che cercava di entrare nella vettura, per poi scappare via. Esaminati i video, i due si sono avviati verso la Stazione Carabinieri Piazza Dante per denunciare l'accaduto, quando tutto ad un tratto hanno riconosciuto durante il tragitto il ladro, cercandolo a quel punto di bloccarlo. Ne è nata una lite, terminata con il veloce intervento della pattuglia dell'Arma. Il giovane straniero è stato denunciato per tentato furto aggravato e lesioni personali, considerato che il compagno della donna, a causa della lite, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, avendo riportato lievi lesioni guaribili con qualche giorno di prognosi. vbo