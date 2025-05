Tensioni India-Pakistan, l’Unione Europea invita le parti alla moderazione

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea guarda con preoccupazione alle tensioni tra India e Pakistan e invita le parti alla moderazione. E’ quanto dichiarato attraverso una nota dall’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’ue, Kaja Kallas.

“L’Unione europea e i suoi 27 Stati membri condannano inequivocabilmente il feroce attacco terroristico di Pahalgam, Jammu e Kashmir, del 22 aprile, e l’uccisione di civili innocenti. Il terrorismo non può mai essere giustificato. I responsabili dell’attacco devono essere assicurati alla giustizia. Ogni Stato ha il dovere e il diritto di proteggere legalmente i propri cittadini dagli atti terroristici”, si legge nel comunicato.

“L’Ue sta monitorando attentamente e con grande preoccupazione le crescenti tensioni nella regione e le conseguenti conseguenze, tra cui la possibile perdita di ulteriori vite umane. L’Ue invita entrambe le parti a dar prova di moderazione, ad allentare la tensione e ad astenersi da ulteriori attacchi per salvaguardare le vite dei civili da entrambe le parti. L’Ue esorta entrambe le parti a impegnarsi nel dialogo. È fondamentale che anche India e Pakistan rispettino i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e adottino tutte le misure possibili per proteggere le vite dei civili. L’Ue collaborerà con tutte le parti per allentare la tensione”, conclude il comunicato.

