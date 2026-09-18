Tensioni a Torino al corteo di protesta contro il convegno di Vannacci, lancio di uova verso le forze dell’ordine

TORINO (ITALPRESS) – Un pezzo di città blindata per il convegno del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, questa mattina a Torino. L’incontro dal titolo “Insicurezza urbana”, organizzato dal sindacato Fsp della Polizia di Stato all’NH Hotel di corso Vittorio Emanuele II, è appena cominciato. All’esterno si sono raccolti una cinquantina di antagonisti come forma di protesta contro la presenza di Vannacci. Fra gli striscioni esposti in testa al corteo si legge “Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino” e poi ancora “Torino è e resta antifascista”.

Contestualmente, il reparto mobile di polizia e carabinieri ha allestito un cordone di sicurezza tutto intorno all’hotel dove si svolge il convegno, bloccando di fatto la circolazione fra i corsi Stati Uniti, Vittorio Emanuele II, Inghilterra e Castelfidardo. In questo momento gli antagonisti sono a pochi passi di distanza dal cordone delle forze dell’ordine, contro cui hanno iniziato a lanciare uova.

– foto IPA Agency –

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