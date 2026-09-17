FIRENZE (ITALPRESS) – Questo pomeriggio, la pioggia copiosa caduta a Firenze, con oltre 45 millimetri in un’ora, alla Galleria degli Uffizi si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio. E’lo stesso museo fiorentino a farlo sapere tramite comunicato stampa. L’infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del Bacco. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà regolarmente aperta fin dall’orario di apertura domani mattina.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).