OMA (ITALPRESS) – “Assieme ai miei colleghi ministri del G7, in rappresentanza di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e l’Alto rappresentante dell’Unione Europea, ho firmato una dichiarazione per condannare fermamente l’atroce attacco terroristico di Pahalgam del 22 aprile. Invitiamo India e Pakistan a dare prova della massima moderazione”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo sulle tensioni tra India e Pakistan.

“La continua escalation militare rappresenta una seria minaccia per la stabilità regionale. Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei civili da entrambe le parti. Chiediamo un’immediata de-escalation e incoraggiamo entrambi i paesi ad avviare un dialogo diretto per giungere a una soluzione pacifica. Continuiamo a monitorare attentamente gli eventi ed esprimiamo il nostro sostegno a una risoluzione diplomatica rapida e duratura”, ha aggiunto il vicepremier italiano.

