ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner inizia la 81esima settimana da numero 1 del ranking Atp. Il fuoriclasse altoatesino ha superato Lleyton Hewitt ed è dunque diventato il decimo giocatore ad aver trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, nel 1973.

Per quanto riguarda l’Italtennis, sono otto gli azzurri in Top 100 e sedici in Top 200. Matteo Arnaldi, fermato ai quarti a Umago, sale di un gradino ed è 33esimo. Chi guadagna più posti è Lorenzo Sonego, che torna tra i primi 80 del mondo (n. 77, +6) grazie agli ottavi di finale a Gstaad. La settimana appena trascorsa non ha comportato cambiamenti nella Top 10, con Sinner che guida l’elite mondiale davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente secondo e terzo; resta in nona posizione Flavio Cobolli, mentre Lorenzo Musetti perde una casella ed è 15esimo e Luciano Darderi, battuto in finale da Rublev a Bastad, scivola di tre posti ed è 21esimo. Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, infine, guadagnano una posizione per attestarsi, rispettivamente, 42esimo e 79esimo.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)

5. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (–)

6. Ben Shelton (Usa) 3.770 (–)

7. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)

8. Daniil Medvedev (Rus) 3.670 (–)

9. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (–)

10. Taylor Fritz (Usa) 3.365 (–)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.315 (-1)

21. Luciano Darderi 2.125 (-3)

33. Matteo Arnaldi 1.399 (+1)

42. Matteo Berrettini 1.075 (+1)

77. Lorenzo Sonego 758 (+6)

79. Mattia Bellucci 751 (+1)

138. Andrea Pellegrino 446 (–)

149. Francesco Maestrelli 391 (–)

164. Luca Nardi 346 (-4)

173. Marco Cecchinato 330 (+2)

PAOLINI STABILE IN 15^ POSIZIONE, SABALENKA ANCORA REGINA DEL RANKING WTA

Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten, è stabile sulla 15esima poltrona. Posizione invariata anche per Elisabetta Cocciaretto, al numero 68.

Grazie alla finale nell'”ATV Tennis Open” (WTA 125) risale diciannove gradini Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che si assesta al numero 120. Ne scende invece uno Lisa Pigato, ora al numero 129, ma sempre in zona primato personale. Rispetto al ranking precedente sono tre i posti in più per Lucrezia Stefanini, 142esima, mentre ne perde sette Tyra Caterina Grant: la 18enne romana è 148esima. Assolutamente immobile la top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 92esima settimana consecutiva (la 100esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che nelle ultime settimane non ha mostrato la stessa forma smagliante di inizio stagione, mantiene appena 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio c’è sempre la statunitense Jessica Pegula. In quarta posizione c’è la connazionale Coco Gauff che precede la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta.

esta piazza occupata dalla ceca Karolina Muchova, che ribadisce il primato personale così come la connazionale Linda Noskova, nuova campionessa Slam, settima (staccata di appena 49 punti da Muchova). All’ottavo posto c’è la polacca Iga Swiatek, subito davanti alla terza statunitense in top ten, Amanda Anisimova, nona, che per soli due punti è davanti all’ucraina Elina Svitolina, decima, a chiudere l’elite mondiale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.550 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (–)

3. Jessica Pegula (Usa) 6.301 (–)

4. Coco Gauff (Usa) 5.649 (–)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.293 (–)

6. Karolina Muchova (Cze) 5.168 (–)

7. Linda Noskova (Cze) 5.119 (–)

8. Iga Swiatek (Pol) 4.539 (–)

9. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (–)

10. Elina Svitolina (Ukr) 4.351 (–)

Così le italiane:

15. Jasmine Paolini 2.783 (–)

68. Elisabetta Cocciaretto 977 (–)

120. Lucia Bronzetti 623 (+19)

129. Lisa Pigato 588 (-1)

142. Lucrezia Stefanini 542 (+3)

148. Tyra Caterina Grant 515 (-7)

189. Nuria Brancaccio 408 (+20)

221. Jennifer Ruggeri 346 (-8)

280. Federica Urgesi 252 (+7)

281. Aurora Zantedeschi 251 (+11)

– Foto Ipa Agency –

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