GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Delusione per Matteo Berrettini.

Casper Ruud ha vinto la finale dello “Swiss Open Gstaad”, Atp 250 da 534.555 euro che si è disputato sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica.

Il norvegese, testa di serie numero 1 e campione in carica ha avuto la meglio in rimonta dopo oltre due ore e mezza di gara. Berettini si è aggiudicato il primo set per 6-4, quindi ha ceduto al tie-break nel secondo per 7-6 (4), ma nel terzo set Ruud ha avuto vita agevole vincendo per 6-2. Per il 26enne romano è stata l’undicesima finale in carriera, la terza (consecutiva) in questo 2022. Berrettini interrompe la serie positiva di 12 partite, la miglior in carriera con le vittorie sull’erba tedesca e su quella londinese. Per il 23enne di Oslo è la tredicesima finale in carriera, la quinta di questo 2022 che l’ha visto raggiungere l’ultimo atto anche al Roland Garros.

