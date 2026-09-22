Tennis, Final 8 Coppa Davis a Bologna: l’Italia giocherà i quarti contro la Corea del Sud

BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 della Davis Cup by Generali, in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena. Per l’Italia, che ha vinto le ultime tre Davis Cup, esordio mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, sempre battute nei tre confronti precedenti, il più recente a Cagliari in occasione dei Qualifiers del 2020.
IL TABELLONE DELLA FINAL 8
Italia-Corea del Sud
Repubblica Ceca-Canada
Gran Bretagna-Germania
Austria-Spagna
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]