Motomondiale, Mir costretto a saltare anche i GP di Giappone e Indonesia

ROMA (ITALPRESS) – Costretto al ritiro dal GP di San Marino e impossibilitato a partecipare al GP d’Austria, il pilota spagnolo della Honda Racing, Joan Mir, ha continuato a sottoporsi a una serie di esami presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona, sotto la cura del dottor Angel Charte, direttore medico della motoGp, e del suo team. “Da diversi mesi Joan Mir lamenta una serie di sintomi che influiscono sulla sua energia e sulle sue prestazioni, con un recente peggioramento della situazione – spiega Charte – La causa non è ancora stata accertata. Data la persistenza e la gravità dei sintomi, Mir si sta sottoponendo a una serie di esami presso l’Ospedale Universitario Dexeus al fine di giungere a una diagnosi definitiva”.

Al momento, i test non hanno dato risultati conclusivi e il dottor Charte ha consigliato riposo assoluto e terapia riabilitativa per i prossimi 15 giorni. Di conseguenza, a Mir è stato sconsigliato di partecipare ai prossimi Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia. Le sue condizioni verranno aggiornate dopo ulteriori accertamenti. La Honda Racing Corporation, fa sapere in una nota, annuncerà il suo sostituto “a tempo debito”.

– Foto Ipa Agency –

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