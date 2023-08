ROMA (ITALPRESS) – Sarà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic

la finale del “Western & Southern Open”, settimo torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.600.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Lo spagnolo ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 2-6, 7-6(4), 6-3. Djokovic ha invece eliminato il tedesco Alexander Zverev superandolo in due set con il puntegio di 7-6(5), 7-5. Sarà praticamente la rivincita della finale di Wimbledon vinta dallo spagnolo.

