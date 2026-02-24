Tempesta di neve nel Nord Est degli Stati Uniti, New York paralizzata

ROMA (ITALPRESS) – Il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. La seconda in un mese, dopo quella che a metà gennaio ha paralizzato metà del Paese, ma la prima con questa potenza in nove anni: Ponti e strade vietati al traffico non essenziale; migliaia di voli cancellati; chiuse molte autostrade. Sono oltre 600 mila le abitazioni e le aziende nel nord-est rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve. Lo riporta la Cnn. Lo Stato più colpito è il Massachusetts, con quasi 300 mila persone senza elettricità, tra cui l’85% nella contea di Barnstable, che comprende Cape Cod e le aree circostanti.

Anche il New Jersey è stato duramente toccato dall’allerta neve, con 125 mila persone senza elettricità. Ma migliaia di persone sono al buio anche in Delaware e Rhode Island. Centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità anche in buona parte degli Stati dell’est, nel New Jersey, nel Massachusetts e nel Delaware. Scuole e uffici chiusi a New York. Il sindaco Zhoran Mamdani ha lanciato un appello ai cittadini invitandoli a restare chiusi in casa: “Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per favore, per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada”.

