Tempesta di neve nel Nord Est degli Stati Uniti, New York paralizzata

By the afternoon, as the blizzard begins to ease, Central Park turns into a vast winter playground. After a morning of heavy snowfall, New Yorkers head outside with snowboards and skis, sled down the hills, build snowmen, and launch snowball fights. Others walk their dogs or simply enjoy the fresh snow, filling the park with a spontaneous, almost childlike sense of excitement after the storm. Photo taken in New York, United States on February 23rd, 2026. Photo by Sandro Basili/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. La seconda in un mese, dopo quella che a metà gennaio ha paralizzato metà del Paese, ma la prima con questa potenza in nove anni: Ponti e strade vietati al traffico non essenziale; migliaia di voli cancellati; chiuse molte autostrade. Sono oltre 600 mila le abitazioni e le aziende nel nord-est rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve. Lo riporta la Cnn. Lo Stato più colpito è il Massachusetts, con quasi 300 mila persone senza elettricità, tra cui l’85% nella contea di Barnstable, che comprende Cape Cod e le aree circostanti.

Anche il New Jersey è stato duramente toccato dall’allerta neve, con 125 mila persone senza elettricità. Ma migliaia di persone sono al buio anche in Delaware e Rhode Island. Centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità anche in buona parte degli Stati dell’est, nel New Jersey, nel Massachusetts e nel Delaware. Scuole e uffici chiusi a New York. Il sindaco Zhoran Mamdani ha lanciato un appello ai cittadini invitandoli a restare chiusi in casa: “Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per favore, per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada”.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

