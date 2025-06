Temperature elevate a Venezia, continua l’ondata di calore

VENEZIA (ITALPRESS) – L‘elevata temperatura e umidità che da giorni interessano Venezia fanno sì che a partire da oggi si verifichino le condizioni climatiche caratteristiche dell’ondata di calore, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da ARPAV – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto, e dall’allarme climatico emesso della Regione Veneto. Lo rende noto il Comune di Venezia, sottolineando che “il caldo persistente e un’elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili, come anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni, persone affette da patologie croniche, persone con disturbi delle sfera cognitiva”.

Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore, attuato dal Comune di Venezia e dall’ASL 3 Serenissima, viene predisposto “un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza, che inoltre potrà contare su un’assistenza telefonica dedicata per consigliare i cittadini, anziani e non, su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio”.

In caso di gravi sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM telefonando al n. 118. I numeri dell’assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti: numero dedicato Comune di Venezia 041 5351904 da lun a ven 7.30-17.30; numero verde regionale: 800 535 535 attivo 24h su 24; Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona: tel. 041 3039211; Centrale Operativa Territoriale (ULSS 3): 041 5795090, attiva da lunedì a domenica dalle 7 alle ore 21, e-mail: [email protected]

