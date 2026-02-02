Cina: Dalian pronta a ospitare il Summer Davos 2026 (2)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei giornalisti consultano l’elenco ufficiale delle sedi presso il Centro congressi internazionale di Dalian, sede del Summer Davos 2026, a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 22 giugno 2026. La Riunione annuale dei nuovi campioni del World Economic Forum, nota anche come forum Summer Davos Forum, si terrà nella città portuale di Dalian dal 23 al 25 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]