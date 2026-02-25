KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con Donald Trump. Erano presenti anche gli inviati del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner. I nostri team lavorano intensamente e li ho ringraziati per tutto il loro lavoro e per il loro attivo coinvolgimento nei negoziati e negli sforzi per porre fine alla guerra. Quest’inverno è stato il più difficile per l’Ucraina, ma i missili per i sistemi di difesa aerea che acquistiamo dagli Stati Uniti ci stanno aiutando a superare tutte queste sfide e a proteggere vite umane”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Abbiamo discusso le questioni che i nostri rappresentanti affronteranno domani a Ginevra durante l’incontro bilaterale, nonché i preparativi per il prossimo incontro dei team negoziali al completo in formato trilaterale all’inizio di marzo. Ci aspettiamo che questo incontro offra l’opportunità di portare i colloqui a livello di leader. Il presidente Trump sostiene questa sequenza di passi. Questo è l’unico modo per risolvere tutte le questioni complesse e delicate e porre finalmente fine alla guerra”, conclude Zelensky.

L’incontro trilaterale sulla soluzione ucraina che coinvolge Mosca, Washington e Kiev è stato rinviato all’inizio di marzo, la sede è attualmente in fase di definizione. Lo ha riferito una fonte alla Tass. In precedenza la stessa fonte aveva riferito che i colloqui trilaterali sull’Ucraina avrebbero potuto riprendere a Ginevra il 26 febbraio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).