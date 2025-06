WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno avuto un lungo incontro nello Studio Ovale in cui si è parlato del sostegno occidentale all’Ucraina, della possibilità di disinnescare le tensioni commerciali, che rischiano di rappresentare un concreto rischio per la più grande economia europea, e della necessità che la Germania si occupi di rafforzare la spesa militare. All’inizio dell’incontro Merz ha affermato di essere già stato nello Studio Ovale per la prima volta nel 1982, ovvero quando era in carica il presidente Ronald Reagan: “Sono molto felice di essere di nuovo qui e di offrire la nostra stretta cooperazione con gli Stati Uniti d’America”, ha affermato Merz, aggiungendo che i tedeschi “hanno un debito nei confronti degli americani e “non lo dimenticheremo mai”.

Per l’occasione il leader tedesco ha consegnato a Trump una copia del certificato del nonno del presidente americano, Friedrich Trump, che emigrò in America dalla Germania. Il documento era racchiuso in una cornice dorata che rispecchia la stessa tonalità utilizzata dal tycoon per decorare lo Studio Ovale. Il cancelliere ha inoltre sottolineato che le origini tedesche di Trump rappresentano una “buona base” per iniziare le consultazioni. Interrogato sulla sua proposta di divieto di viaggio, Trump ha reso noto che “non può arrivare abbastanza presto”.

Rivolgendosi a Merz, il presidente americano ha affermato: “Non è colpa tua”, riferendosi all‘immigrazione sotto la guida dell’ex cancelliera Angela Merkel: “Le ho detto che non sarebbe dovuto succedere. Merz è l’attuale leader del partito di Merkel, ma si è discostato da quest’ultima in diversi modi. Uno dei suoi obiettivi in merito è proprio quello di ridurre l’immigrazione clandestina. Nel corso dell’incontro a Trump sono stati chiesti ulteriori dettagli in merito alla telefonata con il leader cinese Xi Jinping e a questo proposito il presidente repubblicano ha detto ai giornalisti di ritenere che gli Stati Uniti siano “in ottima forma con la Cina e con l’accordo commerciale”, senza però fornire dettagli specifici.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno un accordo con la Cina, ma che invieranno una squadra per ulteriori colloqui commerciali per “assicurarsi che tutti capiscano di cosa si tratta”. Il tycoon ha inoltre aggiunto che lui e la First Lady Melania si recheranno in Cina per accettare l’invito del leader cinese, senza però rendere nota alcuna data ufficiale. Durante il bilaterale con Merz, Trump non ha risparmiato critiche nei confronti del patron di Tesla Elon Musk, che qualche giorno fa si è dimesso dall’incarico di guida del Dipartimento per l’efficienza governativa: “Sono molto deluso da Elon”, ha affermato Trump dopo che Musk sta continuando a criticare il disegno di legge repubblicano, che in questa settimana è in fase di supervisione da parte del Senato.

Il presidente americano ha anche aggiunto che Musk era contrariato dal fatto che gli incentivi per i veicoli elettrici fossero stati bocciati nella legge repubblicana. Ulteriore punto di contesa era legato alla promozione di Jared Isaacman alla guida della Nasa da parte di Musk: “non l’ho ritenuto appropriato”, ha affermato Trump, aggiungendo che Isaacman era “totalmente democratico”. Il tycoon ha inoltre risposto alle recenti critiche mosse dal patron di Tesla, affermando ironicamente che Musk soffre di “sindrome di disturbo da Trump”.

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, Trump ha definito nuovamente lo scontro come “un bagno di sangue”, paragonando l’intervento degli Stati Uniti come un tentativo di separare “due bambini che litigano” e ipotizzando la possibilità di abbandonare i negoziati: “Lasciateli andare per un paio di secondi”, ha detto Trump, aggiungendo che “probabilmente non sarà bello”.

MUSK RISPONDE A TRUMP

“O ottieni una bancarotta grossa e brutta o una bancarotta sottile e bella”, ha scritto Elon Musk, riferendosi al disegno di legge del presidente Usa Donald Trump, che in questa settimana è sotto la supervisione del Senato. La risposta giunge a stretto giro dopo che Trump si era detto “molto deluso da Elon”. Musk ha inoltre aggiunto che è “molto ingiusto” che gli incentivi per i veicoli elettrici vengano tagliati mentre i sussidi ai combustibili fossili rimangano intatti. Il patron di Tesla ha anche respinto l’affermazione di Trump secondo cui era a conoscenza di come sarebbe stata strutturata la legislazione: “Falso, questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata nel cuore della notte così velocemente che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerla”.

Nel suo ultimo post sui social il patron di tesla Elon Musk rincara la dose: “Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i democratici avrebbero il controllo della Camera e i repubblicani sarebbero 51-49 al Senato”, ha scritto Musk. Per sostenere la campagna presidenziale di Trump, il patron di Tesla ha speso almeno 250 milioni di dollari: “Che ingratitudine”, ha scritto Musk in un post successivo.

TELEFONATA TRUMP-XI JINPING

In precedenza il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno avuto una conversazione telefonica. A confermare in un primo momento il colloquio è stato il ministero degli Esteri cinese. Lo stesso Trump in un post pubblicato sul suo social Truth ha successivamente dichiarato che la conversazione con il leader cinese ha avuto dei risvolti positivi: “I nostri rispettivi team si incontreranno a breve in un luogo che verrà definito”, ha scritto Trump sulla piattaforma.

Il presidente repubblicano ha inoltre aggiunto che Xi Jinping ha “gentilmente” invitato lui e la first lady Melania Trump in Cina, e Trump ha ricambiato con l’invito a Xi a visitare gli Stati Uniti. Il ministero degli Esteri cinese ha inoltre ribadito che è stato lo stesso Trump a suggerire di effettuare la telefonata tra i leader delle due maggiori economie mondiali. Trump ha già visitato la Cina nel 2017 durante il suo primo mandato e aveva anche ospitato il presidente cinese Xi Jinping nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida.

Nel corso dell’amministrazione Biden non si è verificata alcuna visita di Stato, ma i due leader si sono incontrati nel 2023 nel momento in cui gli Stati Uniti hanno ospitato la riunione dell’Asia-Pacific Economic Cooperation.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).