Trump “Colloquio produttivo con Putin, ci vedremo a Budapest”. Domani Zelensky a Washington

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttiva. Si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina. La conversazione di oggi ha fatto grandi progressi”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, spiegando su Truth l’esito del colloquio telefonico con il presidente russo. “Al termine della chiamata, abbiamo concordato che la prossima settimana si terra’ una riunione dei nostri Consiglieri di alto livello”, ha spiegato.

“I primi incontri degli Stati Uniti saranno guidati dal Segretario di Stato, Marco Rubio, insieme a diverse altre persone da designare. Il luogo dell’incontro e’ ancora da definire. Il presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ingloriosa guerra tra Russia e Ucraina”, ha aggiunto Trump. Poi ha annunciato che “il presidente Zelensky e io ci incontreremo domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il presidente Putin e di molto altro”.

