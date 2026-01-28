Telefonata Trump-Erdogan su Gaza e Siria

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno parlato nella notte al telefono degli sviluppi in Siria e del lavoro legato al “Board of Peace” di Gaza. Lo riferisce la presidenza turca. I leader hanno anche discusso di legami bilaterali, tra cui il commercio e la cooperazione nell’industria della difesa, nonché di questioni regionali e globali.

Erdogan ha detto a Trump che Ankara attribuisce importanza alla piena attuazione del cessate il fuoco e dell’accordo di “integrazione” nella vicina Siria e sta monitorando il processo in coordinamento con le autorità statunitensi e siriane. Erdogan ha anche espresso la speranza che il Consiglio di pace di Gaza fornisca risultati, dicendo che porre fine alla crisi umanitaria a Gaza e ricostruire l’enclave potrebbe aprire la strada a una pace regionale duratura.

– Foto IPA Agency –

