PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Lo riferisce il quotidiano francese Le Figaro, precisando che il colloquio è durato 40 minuti e ha visto al centro la situazione in Ucraina. La telefonata segue all’incontro dei tre leader con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lunedì scorso a Londra.

