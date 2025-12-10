PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Lo riferisce il quotidiano francese Le Figaro, precisando che il colloquio è durato 40 minuti e ha visto al centro la situazione in Ucraina. La telefonata segue all’incontro dei tre leader con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lunedì scorso a Londra.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]