Tecnologia hi-tech rubata nel campo nomadi in via Candoni a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Smartphone, tablet, fotocamere professionali, videocamere, obiettivi di alto valore, computer portatili, iPad e hard disk: sono i device sequestrati dalla Polizia di Stato nel corso nel nuovo blitz interforze scattato all'alba di questa mattina nel campo nomadi di via Luigi Candoni, dove, incrociando i "sentieri" interni, le Forze dell'ordine si sono imbattuti anche in due container che erano destinati alla vendita abusiva di prodotti alimentari, in spregio ad ogni normativa di settore tvi/mca2 Fonte video: Polizia di Stato