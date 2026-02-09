Teatro Toniolo, doppia data per il nuovo spettacolo di Ale e Franz

VENEZIA (ITALPRESS) – Atteso ritorno di una delle coppie più amate di comici al Teatro Toniolo: venerdì 13 e sabato 14 novembre, alle ore 21.00, Ale e Franz tornano a Mestre con il nuovo spettacolo “Capitol’ho”, per infiammare di risate il pubblico della Stagione I Comici, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Dalvivo Eventi. Un nuovo inizio, un passo nuovo sul sentiero tracciato 31 anni fa, sempre con la stessa voglia di ripartire, di rimettersi in gioco e di portare in scena nuovi scontri-incontri con cui ridere, innanzitutto di noi, e poi di tutto quello che vediamo, a modo nostro, intorno a noi. Che dire, uno spettacolo tutto, completamente nuovo… un nuovo Capitol’ho della nostra storia. Unica costante? La voglia di divertirvi e divertirci, che poi è la cosa più bella che ci ha tenuti uniti in questi 31 anni. Ultimi biglietti in vendita online e nei circuiti Vivaticket e in biglietteria del Teatro Toniolo.

